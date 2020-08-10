Заявки на участие в мастерских соревнованиях принимаются по 23 ноября
С 4 по 6 декабря в Иркутске состоится всероссийский мастерский турнир «Кубок Байкала» по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, силовому двоеборью, народному жиму, пауэрспорту, стритлифтингу и армлифтингу по версиям IPL/СПР/WSF/WAF/САР. Заявки принимаются до 23 ноября включительно. К участию в турнире допускаются спортсмены из всех регионов мира, достигшие 13 лет.
Соревнования проводятся в дисциплинах:
- пауэрлифтинг: без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- силовое двоеборье: без экипировки и в экипировке (IPL);
- приседание: без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- жим лёжа: без экипировки, в однослойном и многослойном дивизионах (IPL);
- жим лёжа: в однопетельном и многопетельном дивизионах (СПР);
- тяга становая: без экипировки, в экипировке (IPL);
- народный жим: без экипировки (СПР);
- пауэрспорт: без экипировки (СПР);
- жим стоя: без экипировки (СПР);
- строгий подъём на бицепс: без экипировки (СПР);
- Rolling Thunder (WAF/САР);
- Apollon’s Axle (WAF/САР);
- Hub (WAF/САР);
- Excalibur (WAF/САР);
- двоеборье: подтягивания и отжимания с дополнительным отягощением на максимум (WSF);
- подтягивания на максимум (WSF);
- отжимания на максимум (WSF);
- подтягивания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25 и 35 кг (WSF);
- отжимания многоповторные с фиксированным отягощением 10, 15, 25, 35 и 50 кг (WSF).
Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются эксклюзивными медалями и дипломами. Об этом сообщает «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области.
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В Иркутске состоится всероссийский турнир силачей «Кубок Байкала»
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