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Связисты Бурятии развернули сеть для управления войсками в горах

Связисты Бурятии развернули сеть для управления войсками в горах
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Также военные научились подавлять создаваемые помехи условного противника

Военные связисты Бурятии с помощью современных комплексов «Редут-2УС» и радиостанций Р-166 на учениях развернули закрытую сеть для управления войсками в предгорьях республики. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе учения военнослужащие развернули полевые пункты управления и узлов связи, установили спутниковую и радиосвязь. Они применили защищённые спутниковые каналы между пунктами управления и другими абонентами при активной постановки помех условным противником.

Военнослужащие также выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях для обеспечения пунктов управления видео-конференц-связью.

Всего в мероприятии участвовали более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.


военнослужащие учения
 
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