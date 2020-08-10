Связисты Бурятии развернули сеть для управления войсками в горах

Также военные научились подавлять создаваемые помехи условного противника



Военные связисты Бурятии с помощью современных комплексов «Редут-2УС» и радиостанций Р-166 на учениях развернули закрытую сеть для управления войсками в предгорьях республики. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе учения военнослужащие развернули полевые пункты управления и узлов связи, установили спутниковую и радиосвязь. Они применили защищённые спутниковые каналы между пунктами управления и другими абонентами при активной постановки помех условным противником.



Военнослужащие также выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях для обеспечения пунктов управления видео-конференц-связью.



Всего в мероприятии участвовали более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.





