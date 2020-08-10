 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

Забайкальскому селу, изолированному из-за ливней, припасы доставят самолётом

Забайкальскому селу, изолированному из-за ливней, припасы доставят самолётом
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
В Мензе жители остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги

Жителям села Менза Красночикойского района Забайкальского края, которые остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги, продукты и дизельное топливо доставят по воздуху. Об этом заявил на оперативном совещании в краевом правительстве 10 августа вице-премьер Андрей Гурулев.

- У нас готов самолёт, чтобы обеспечить жителей Мензы товарами первой необходимости, пока не будет восстановлено транспортное сообщение, – рассказал Андрей Гурулев.

Как сообщили в минстрое Забайкальского края, оценить ущерб и приступить к восстановлению размытой дороги предстоит после схода воды. Сейчас в регионе из-за подтопления ограничен проезд по ещё двум участкам дорог Нерчинск-Шоноктуй и Шелопугино-Балей.
Забайкальский край наводнение подтопление дороги авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии будут заменять детские площадки
В Бурятии будут заменять детские площадки
Общество, 10.08.2020
Требования к ним ужесточил новый технический регламент
В Забайкалье начнут готовить экскурсоводов, гидов и переводчиков
В Забайкалье начнут готовить экскурсоводов, гидов и переводчиков
Общество, 10.08.2020
В регионе собираются создать новый институт
В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу
В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу
Общество, 10.08.2020
Соревнования состоятся в Московской области в августе
В Бурятии временно закрыты две паромные переправы
В Бурятии временно закрыты две паромные переправы
Общество, 10.08.2020
Работа приостановлена из-за высокого уровня воды в реках
Забайкальскому селу, изолированному из-за ливней, припасы доставят самолётом
Забайкальскому селу, изолированному из-за ливней, припасы доставят самолётом
Общество, 10.08.2020
В Мензе жители остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги
Организатор «Голоса кочевников» вошла в жюри премии Russian World Music Awards
Организатор «Голоса кочевников» вошла в жюри премии Russian World Music Awards
Общество, 10.08.2020
Кроме Натальи Улановой, в составе судей музыкант из группы Deep Forest
В Иркутской области приняли закон об выплате семьям с детьми от 16 до 18 лет
В Иркутской области приняли закон об выплате семьям с детьми от 16 до 18 лет
Общество, 10.08.2020
Единовременная выплата в 10 тысяч рублей коснётся более 50 тысяч подростков в регионе
Даши Намдаков посетил в Улан-Удэ выставку своего учителя
Даши Намдаков посетил в Улан-Удэ выставку своего учителя
Общество, 10.08.2020
Он рассказал о встрече и дружбе со скульптором Геннадием Васильевым

В Агинском открыли памятную стелу «Алтаргана»
В Агинском открыли памятную стелу «Алтаргана»
Общество, 10.08.2020
Первоначально открытие знака, посвящённого фестивалю, должно было состояться в один из фестивальных дней в июле
Спортсменам Бурятии вручили удостоверения мастеров спорта
Спортсменам Бурятии вручили удостоверения мастеров спорта
Общество, 10.08.2020
Торжественная церемония прошла на открытой площадке центрального стадиона республики
В Бурятии завершили монтаж ещё одной метеорной станции
В Бурятии завершили монтаж ещё одной метеорной станции
Общество, 10.08.2020
Две станции смотрят навстречу друг другу
Железнодорожники уберутся на Байкале
Железнодорожники уберутся на Байкале
Общество, 10.08.2020
Состоится экологическая акция «Праздник чистоты»
Бурятский митрополит представил диакона Баира Лупсанова
Бурятский митрополит представил диакона Баира Лупсанова
Общество, 10.08.2020
Новый священнослужитель будет служить там, где «Господь сподобит»
Жительница Бурятии не успела принять наследство из-за коронавируса
Жительница Бурятии не успела принять наследство из-за коронавируса
Общество, 10.08.2020
Позже она обратилась в суд за восстановлением срока для принятия наследства

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^