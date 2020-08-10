Забайкальскому селу, изолированному из-за ливней, припасы доставят самолётом

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

В Мензе жители остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги



Жителям села Менза Красночикойского района Забайкальского края, которые остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги, продукты и дизельное топливо доставят по воздуху. Об этом заявил на оперативном совещании в краевом правительстве 10 августа вице-премьер Андрей Гурулев.



- У нас готов самолёт, чтобы обеспечить жителей Мензы товарами первой необходимости, пока не будет восстановлено транспортное сообщение, – рассказал Андрей Гурулев.



Как сообщили в минстрое Забайкальского края, оценить ущерб и приступить к восстановлению размытой дороги предстоит после схода воды. Сейчас в регионе из-за подтопления ограничен проезд по ещё двум участкам дорог Нерчинск-Шоноктуй и Шелопугино-Балей.

