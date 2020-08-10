Единовременная выплата в 10 тысяч рублей коснётся более 50 тысяч подростков в регионе
В Иркутской области депутаты единогласно одобрили в окончательном чтении законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки семей. Закон предусматривает единовременную выплату 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет. Заявления на выплату будут приниматься до 30 ноября 2020 года включительно. Порядок подачи сформируют в ближайшее время.
По предварительным расчётам, единовременная выплата коснётся 52,5 тысяч детей. На её осуществление потребуется направить из областного бюджета более 500 млн рублей.
Кроме того, депутаты законодательного собрания поддержали законопроект о дополнительной мере соцподдержки работников государственных учреждений здравоохранения области, на территории которых были зарегистрованы случаи коронавирусной инфекции. Закон предусматривает выплаты за работу с пациентами с внебольничной пневмонией; медикам, занимающимся лабораторными исследованиями анализов на коронавирус; работникам скорой помощи и другим категориям медперсонала.
Закон закрепит выплаты, которые медицинские работники уже получают за работу в условиях пандемии COVID-19. Ранее перечисление таких выплат регулировалось другими нормативными актами. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области приняли закон об выплате семьям с детьми от 16 до 18 лет
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