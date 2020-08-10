Тренировочные сборы продлятся 16 дней
Спортсменки из Бурятии приступили к тренировкам национальной сборной России. Тренировочные сборы проходят в Сочи, сообщает федерация бокса России.
В состав российской сборной входит пять спортсменок из Бурятии: Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Дарима Сандакова, Елена Гапешина и Кристина Ткачёва.
Девушки проведут на базе 16 дней – с 7 по 22 августа. Этот сбор станет подготовительным этапом перед женским чемпионатом России по боксу, который пройдёт в Ярославле с 24 октября по 1 ноября.
- В составе команды на сбор отправились спортсменки, которые проходили углублённое медицинское обследование на подмосковной базе «Озеро Круглое». Весь состав национальной команды был протестирован в том числе и на коронавирус. Все анализы на COVID-19 показали отрицательные результаты, - отметили в федерации бокса.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлогодний чемпионат мира по боксу среди женщин проводился в Бурятии. Участвовали более 300 спортсменов из 75 стран. Медали были разыграны в десяти весовых категориях. Россиянки завоевали три золота, одно серебро и две бронзы. В том числе серебряную медаль выиграла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова.
Бурятские спортсменки из сборной по боксу тренируются в Сочи
Общество, Фото:
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