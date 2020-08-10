Осуждённые колонии под Иркутском выковали урну-шишку

В цехе металлообработки при исправительной колонии №19 посёлка Маркова Иркутского района для конкурса изготовили лавочку с элементами художественной ковки. Также мастера изготовили красивую урну в виде шишки.





Этот цех металлообработки - один из крупнейших производителей кованых изделий в Иркутской области. Основной продукцией являются лавочки, урны, фонарные столбы и другие металлические изделия. Колония является коллективным членом Союза кузнецов России, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.Конкурс «Лучшая скамейка» организовала администрация Хомутовского муниципального образования для вовлечения населения, коллективов предприятий и организаций в работы по благоустройству общественной территории «Родник» в деревне Позднякова. Также конкурс приурочен к празднованию 335-летия села Хомутово Иркутского района.Поучаствовать в конкурсе мог каждый. Заявки на конкурс подали 8 участников. Лучшую скамейку выберет жюри, а местные жители народным голосованием, которое пройдёт до 11 августа, определят обладателя специального приза.