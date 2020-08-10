Работа приостановлена из-за высокого уровня воды в реках
В Прибайкальском районе Бурятии с 7 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Селенга временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы.
С 10 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Чикой временно приостановлена работа Усть-Чикойской паромной переправы на автодороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Бурятрегионавтодора.
В Бурятии временно закрыты две паромные переправы
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