В Бурятии временно закрыты две паромные переправы

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работа приостановлена из-за высокого уровня воды в реках



В Прибайкальском районе Бурятии с 7 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Селенга временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы.



С 10 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Чикой временно приостановлена работа Усть-Чикойской паромной переправы на автодороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Бурятрегионавтодора.

