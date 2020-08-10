В Бурятии появилась первая за многие годы женщина-марафонец

Общество, Фото: страница Михаила Гергенова

Жительница Бурятии пробежала 42 километра в Красноярске



8 августа Олимпийский комитет России поздравил жительницу Гусиноозёрска Викторию Набиеву с великолепным выступлением на марафоне «ЗаБег» в Красноярске. Соревнования прошли в июле этого года.



- После многолетнего перерыва в Бурятии появилась новая звезда марафона. Её время - 4 часа 17 минут на дистанции 42 км – супер, - написал на своей странице в Facebook депутат Народного Хурала, известный бегун Михаил Гергенов.



Дистанция забегов в марафоне составляла 5, 10 и 21 километр. Таким образом, Виктория пробежала два круга самой длинной дистанции.



- Огромная сила воли у красавицы. 20 лет в республике не было женщины, способной пробежать полный марафон, ура, друзья, - добавил Михаил Гергенов.

