В Бурятии отразили атаку «террористов» на населённый пункт

Военнослужащие отработали манёвренную оборону
В Бурятии на полигоне Дивизионный состоялось тактическое учение с мотострелковыми подразделениями по организации манёвренной обороны.
По замыслу учения, условная бандгруппа ночью скрытно двигалась в сторону населённого пункта. Военнослужащие нанесли внезапный удар с фланга, поразив головной автомобиль. Экипажи бронемашин уничтожили отряд условных террористов огнём из 30-миллиметровых автоматических пушек.
Военнослужащие применяли реактивные осветительные патроны для подсветки поля боя и ослепления противника, а также трассирующие боеприпасы для целеуказания и корректирования стрельбы.
Особенностью учения стало применение тактики манёвренной обороны с организацией засад и коротких контратак. Их цель – ослабить основные силы условного противника и нанести ему максимальные потери.
Были отработаны меры по недопущению окружения подразделений при проведении манёвренной обороны и смене позиций.
Особое внимание уделили организации устойчивой и непрерывной связи и взаимодействия в условиях ночного боя.
Всего к учению привлекалось свыше 300 военнослужащих. Было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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