Инспекторы проверили 284 автомобиля
В пятницу на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ДПС в составе девяти автопатрулей. Участие в проверки приняли также представители добровольных народных дружин.
Массовая проверка автомобилистов проходила на выездах из города.
Сегодня МВД по Бурятии озвучило итоги проверки. Всего сотрудники ГИБДД проверили 284 транспортных средства. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 14 водителей.
В Улан-Удэ озвучили итоги массовой проверки автомобилистов
Общество, Фото:
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