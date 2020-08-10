Стадионы обещают отремонтировать
Стадионы на территории общеобразовательных учреждений Иркутска станут общедоступными. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Также школьные стадионы планируется привести в надлежащее состояние, при необходимости выполнить качественный ремонт.
Отметим, для перехода к обучению в школах в одну смену в Иркутске необходимо построить ещё минимум 15 полноценных школ.
Школьные стадионы Иркутска станут общедоступными
Общество, Фото:
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