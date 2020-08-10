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В Бурятии в дополнительный период ЕГЭ сдавали 10 человек

В Бурятии в дополнительный период ЕГЭ сдавали 10 человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Работали восемь пунктов проведения экзаменов

В Бурятии 5, 7 и 8 августа прошёл дополнительный период сдачи ЕГЭ. Всего экзамены сдали 10 выпускников. Было задействовано восемь пунктов проведения экзаменов, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Выпускники в дополнительный период сдали экзамены по русскому языку, математике (профильный), физике, английскому языку и обществознанию. Все зарегистрированные участники явились, не было никаких нарушений.

Во время проведения экзаменов соблюдалась социальная дистанция между участниками не менее 1,5 метров, уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, а также обязательная бесконтактная термометрия.

Окончательные результаты ЕГЭ по предметам станут известны в 20-х числах августа на федеральном сайте, где родители и выпускники смогут их узнать.

Как сообщал «Байкал-Daily», выпускницы школы №8 Улан-Удэ Елена Белоусова и Анна Трескина получили высший балл за ЕГЭ сразу по двум предметам – по русскому языку и химии. Девушки готовились к экзамену вместе.
ЕГЭ школы
 
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