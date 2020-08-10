Организатор «Голоса кочевников» вошла в жюри премии Russian World Music Awards

Кроме Натальи Улановой, в составе судей музыкант из группы Deep Forest



Художественный руководитель Бурятской государственной филармонии и арт-директор фестиваля «Голос кочевников» Наталья Уланова приглашена в члены жюри премии Russian World Music Awards. Приём заявок стартовал 28 июля, сообщает пресс-служба филармонии.



Russian World Music Awards (RWMA) — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. Музыкальные коллективы борются за победу в номинациях: «Лучший этномузыкальный проект», «Лучший экспериментальный проект», «Лучший аутентичный проект», «Лучший новый проект», «Приз зрительских симпатий», «Лучший журналист», «За вклад в развитие этномузыки России». Голосование проводится с участием 9 членов жюри, состоящего из крупнейших специалистов в области народной музыки из различных стран мира.



Кроме Натальи Улановой в состав жюри вошли Эрик Муке, создатель знаменитого проекта Deep Forest (Франция); Дина Башкирова, программный директор фестиваля «Крутушка» (Россия); Уилли Клопоттек, ведущий радиопередачи Mondophon (Люксембург); Ли Чжон Хун, основатель шоукейс-фестиваля Seoul Music Week (Южная Корея), Жан Кастеев, продюсер фестиваля «The spirit of Tengri» (Казахстан); Георгос Маркакис, радиопродюсер Kosmos radio (Греция); Ольга Ситникова, организатор фестиваля «Протока» (Россия); Михаил Чащин, арт-директор этнофестиваля «Небо и Земля» (Россия).

