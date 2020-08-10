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Спортсменам Бурятии вручили удостоверения мастеров спорта

Спортсменам Бурятии вручили удостоверения мастеров спорта
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Торжественная церемония прошла на открытой площадке центрального стадиона республики

7 августа на открытой площадке центрального стадиона Бурятии состоялась торжественная церемония вручения удостоверений спортивных званий и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие стало началом празднования сразу нескольких важных дат: Дня физкультурника, XXI всероссийского Олимпийского дня и 40-летия Олимпиады в Москве.

Заместитель министра спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев вручил удостоверения мастеров спорта России Иванову Владимиру, Марзаеву Петру и Бальжиеву Чингису (стрельба из лука среди лиц с ПОДА), Цыденжапову Найдану (спортивная борьба (спорт глухих)), Дорожкину Николаю (пулевая стрельба (спорт глухих)), Мосорову Николаю (пулевая стрельба (спорт глухих)), Бальжиеву Жамбалу (спортивная борьба (вольная борьба)), Данжалову Денису (спортивная борьба (вольная борьба) и Найданову Найдану (самбо).

Удостоверения мастеров спорта России международного класса были вручены Гатаулиной Ольге (пауэрлифтинг), Раднаеву Бальжиниме (спортивная борьба (спорт глухих)) и Дорофееву Александру (стрельба из лука среди лиц с ПОДА). Документ, подтверждающий получение звания заслуженного мастера спорта, был вручён Андриевской Татьяне (стрельба из лука среди лиц с ПОДА).

Почётные грамоты республики вручили тренеру по спорту глухих «пулевая стрельба» РСАШ Енисеевой Татьяне, инструктору-методисту РСШОР Якимову Сергею, тренеру по тхэквондо РСШОР Будадариеву Баиру.

Почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» удостоен Бальжинимаев Эдуард, заместитель директора РСШОР.

Благодарность министра спорта Российской Федерации вручили Бардымову Геннадию, Биликтуевой Дариме и Чебаковой Екатерине.

Почётной грамоты министерства спорта Российской Федерации и звания заслуженный тренер Республики Бурятия удостоен тренер по вольной борьбе РСШОР Балдаев Дмитрий.

Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (наивысшая форма поощрения) был вручён Бусовикову Владимиру, руководителю центра стрелковой подготовки дирекции спортивных сооружений.

Обладателями нагрудного знака «За заслуги в спорте» стали Лобсанов Василий и Хорлоев Степан.

Почётную грамоту министерства спорта и молодёжной политики Бурятии получили Гомбоев Баясхалан и Ширапов Баир.

Также золотые знаки ГТО вручили Нехорошевой Полине, Поломошину Виктору, Иванову Данилу, Аюрзанаеву Никите, Юрьеву Алексею, Кацюба Роману, Балабанову Максиму, Мамонтову Павлу, Горюнову Данилу, Хунгееву Тимуру, Батуеву Ринчину, Балагановой Валерии, Тонкопрядченко Олегу и Бальжинимаевой Номин. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
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