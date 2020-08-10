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В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу

В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Соревнования состоятся в Московской области в августе

Победители всеармейского этапа конкурса «Верный друг» военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, начали подготовку к международному этапу конкурса «Верный друг».

В ходе состязания кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок».

Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого каждый участник пройдёт участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 30 метров.

Для подготовки к соревнованию для участников сборной был разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.

Международный конкурс состоится на базе учебного центра служебного собаководства в Московской области в этом месяце. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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