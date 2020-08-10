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Кругобайкальскую железную дорогу закрыли из-за медведей

Кругобайкальскую железную дорогу закрыли из-за медведей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бесстрашные медведи бродят вблизи КБЖД и пугают людей

С 8 августа получить официальное разрешение на посещение объектов Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) в Прибайкальском национальном парке невозможно. Причиной тому стала небезопасность маршрута.

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» зафиксировали, что неподалёку от посёлка Порт Байкал бродит медведь. По данным участкового лесничества, от лап хозяина тайги едва не пострадала жительница посёлка. Она возвращалась с сенокоса, когда практически на окраине посёлка заметила медведя: он преследовал её по параллельной тропинке и быстро сокращал расстояние до намеченной жертвы. Сельчанка от испуга закричала, чем спровоцировала собак на ближайшем подворье. Их лай и отозвавшиеся на крик люди спугнули зверя. Закончилось всё благополучно.

Этот случай в сезоне уже не первый. В начале апреля взрослый зверь загнал туриста на дерево и съел его продукты, этой же весной пара молодых медведей ежедневно патрулировала участок путей КБЖД и пугала пеших гостей парка, а сельское кладбище посёлка Порт Байкал и вовсе стало местом регулярного паломничества косолапых.

По данным специалистов научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», такое поведение медведей может быть вызвано вовсе не бескормицей, кормовая база в 2020-ом вполне достойная, а вытеснением молодых особей из тайги более зрелыми индивидами.

- Это один из показателей возможного превышения оптимальной численности медведей. При этом потеря страха перед людьми — весомый фактор в пользу такого развития событий. Мера по регулированию — крайняя, но неизбежная. Жизнь и здоровье людей в приоритете. Обезвредить косолапого на особо охраняемой территории возможно только по согласованию с минприроды России (соответствующий документ уже запрошен), - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На патрулирование опасного участка отправятся члены оперативной группы и государственные инспекторы. В целях предотвращения несчастных случаев с туристами на указанном участке, выдача разрешений на посещение ООПТ в данном лесничестве приостановлена до стабилизации обстановки.

Красочный фоторепортаж фотокорреспондента Сергея Тарасенко, который в 2018-м пешком прошёл по Кругобайкалке, можно посмотреть по ссылке.
медведь кругобайкальская железная дорога
 
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