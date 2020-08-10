 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

В Улан-Удэ родители «забыли» включить детей «в долю» на квартиру

В Улан-Удэ родители «забыли» включить детей «в долю» на квартиру
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ в 2013 году супружеская пара с помощью ипотечного кредита приобрела двухкомнатную квартиру, оформив её в общую долевую собственность.

В 2014 году, после рождения второго ребёнка, при погашении кредита за счёт средств материнского капитала супруги представили в пенсионный орган нотариально заверенное обязательство по выделению долей в праве собственности на жилье двум несовершеннолетним детям.

На момент прокурорской проверки, в июне 2020 года, обязательство родителями не было исполнено.

- Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на родителей обязанности оформить жилое помещение в общую долевую собственность на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Железнодорожный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура дети материнский капитал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии Вечный огонь зажгли в селе
В Бурятии Вечный огонь зажгли в селе
Общество, 10.08.2020
Вечный огонь теперь будет гореть в Верхнем Жириме
Кругобайкальскую железную дорогу закрыли из-за медведей
Кругобайкальскую железную дорогу закрыли из-за медведей
Общество, 10.08.2020
Бесстрашные медведи бродят вблизи КБЖД и пугают людей
Аферисты представляются работниками прокуратуры Бурятии и требуют деньги
Аферисты представляются работниками прокуратуры Бурятии и требуют деньги
Общество, 10.08.2020
Мошенники говорят о предстоящей проверке и просят перевести деньги
Братчанин поверил аферистам и лишился 100 тысяч рублей
Братчанин поверил аферистам и лишился 100 тысяч рублей
Общество, 10.08.2020
Мошенники представились сотрудниками банка
Незнакомец ограбил читинца
Незнакомец ограбил читинца
Общество, 10.08.2020
Преступление произошло около развлекательного заведения
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
Общество, 10.08.2020
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Эвенки из Бурятии вступят в национальный союз
Эвенки из Бурятии вступят в национальный союз
Общество, 09.08.2020
Целью союза станет сохранение языка и культурных традиций эвенков
В Бурятии сохранится дождливая погода
В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество, 09.08.2020
Максимальная температура воздуха составит +24
В центре Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. Фоторепортаж
В центре Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. Фоторепортаж
Общество, 08.08.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов 
О пожарной безопасности рассказали 162 626 жителям Бурятии
О пожарной безопасности рассказали 162 626 жителям Бурятии
Общество, 08.08.2020
МЧС продолжает проводить профилактические рейды
Житель Бурятии получил условный срок за кражу денег со счёта
Житель Бурятии получил условный срок за кражу денег со счёта
Общество, 08.08.2020
Общий ущерб составил почти 17 тысяч рублей 
Освободившемуся из колонии улан-удэнцу вновь грозит лишение свободы
Освободившемуся из колонии улан-удэнцу вновь грозит лишение свободы
Общество, 08.08.2020
Молодой человек уклонился от административного надзора 

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^