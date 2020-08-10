В Улан-Удэ родители «забыли» включить детей «в долю» на квартиру

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ в 2013 году супружеская пара с помощью ипотечного кредита приобрела двухкомнатную квартиру, оформив её в общую долевую собственность.



В 2014 году, после рождения второго ребёнка, при погашении кредита за счёт средств материнского капитала супруги представили в пенсионный орган нотариально заверенное обязательство по выделению долей в праве собственности на жилье двум несовершеннолетним детям.



На момент прокурорской проверки, в июне 2020 года, обязательство родителями не было исполнено.



- Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на родителей обязанности оформить жилое помещение в общую долевую собственность на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Железнодорожный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

