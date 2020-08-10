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Аферисты представляются работниками прокуратуры Бурятии и требуют деньги

Аферисты представляются работниками прокуратуры Бурятии и требуют деньги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники говорят о предстоящей проверке и просят перевести деньги

В прокуратуру Бурятии поступили обращения представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. Аферисты извещали о предстоящей проверке и просили перевести деньги по номеру телефона.

Сообщения о звонках направлены в МВД по республике для установления виновных лиц, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре разъясняют, что подобные телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками прокуратуры, осуществляются в мошеннических целях.

- Будьте бдительны, не поддавайтесь на просьбы о перечислении денежных средств, сообщайте о данных фактах в правоохранительные органы, - предостерегли в прокуратуре.
прокуратура мошенничество
 
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