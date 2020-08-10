Аферисты представляются работниками прокуратуры Бурятии и требуют деньги

Мошенники говорят о предстоящей проверке и просят перевести деньги



В прокуратуру Бурятии поступили обращения представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. Аферисты извещали о предстоящей проверке и просили перевести деньги по номеру телефона.



Сообщения о звонках направлены в МВД по республике для установления виновных лиц, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



В прокуратуре разъясняют, что подобные телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками прокуратуры, осуществляются в мошеннических целях.



- Будьте бдительны, не поддавайтесь на просьбы о перечислении денежных средств, сообщайте о данных фактах в правоохранительные органы, - предостерегли в прокуратуре.

