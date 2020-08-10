Братчанин поверил аферистам и лишился 100 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками банка



На днях в полицию обратился 34-летний братчанин. Мужчина пояснил, что стал жертвой мошенничества. Неизвестные обманом украли с его счёта крупную сумму, предоставив подкреплённый печатями и подписями «договор по факту мошенничества специалистами банка», составленный от имени руководства финансовой организации.



Как было установлено в ходе проверки, на сотовый телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о зафиксированных подозрительных операциях по его счёту. Для их предотвращения он затребовал предоставить реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят на телефон. По словам звонившего, некие недобросовестные сотрудники банка подозреваются в хищении денег клиентов, поэтому на период расследования следует перевести собственные средства на резервный счёт, откуда впоследствии их вернут с выплатой компенсации.



Для убедительности незнакомец оправил на установленное на смартфон приложение фото документа, составленного на листе, стилизованном под официальный бланк. Составленный юридически безграмотно и с явными опечатками «договор» предусматривал неразглашение клиентом полученной информации.



Введённый в заблуждение братчанин сообщил аферистам необходимые сведения, лишившись в итоге более 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





