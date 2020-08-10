 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Августа

09 Августа

Популярное

Братчанин поверил аферистам и лишился 100 тысяч рублей

Братчанин поверил аферистам и лишился 100 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мошенники представились сотрудниками банка

На днях в полицию обратился 34-летний братчанин. Мужчина пояснил, что стал жертвой мошенничества. Неизвестные обманом украли с его счёта крупную сумму, предоставив подкреплённый печатями и подписями «договор по факту мошенничества специалистами банка», составленный от имени руководства финансовой организации.

Как было установлено в ходе проверки, на сотовый телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о зафиксированных подозрительных операциях по его счёту. Для их предотвращения он затребовал предоставить реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят на телефон. По словам звонившего, некие недобросовестные сотрудники банка подозреваются в хищении денег клиентов, поэтому на период расследования следует перевести собственные средства на резервный счёт, откуда впоследствии их вернут с выплатой компенсации.

Для убедительности незнакомец оправил на установленное на смартфон приложение фото документа, составленного на листе, стилизованном под официальный бланк. Составленный юридически безграмотно и с явными опечатками «договор» предусматривал неразглашение клиентом полученной информации.

Введённый в заблуждение братчанин сообщил аферистам необходимые сведения, лишившись в итоге более 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


мошенничество Братск Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Братчанин поверил аферистам и лишился 100 тысяч рублей
Братчанин поверил аферистам и лишился 100 тысяч рублей
Общество, 10.08.2020
Мошенники представились сотрудниками банка
Незнакомец ограбил читинца
Незнакомец ограбил читинца
Общество, 10.08.2020
Преступление произошло около развлекательного заведения
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
Общество, 10.08.2020
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Эвенки из Бурятии вступят в национальный союз
Эвенки из Бурятии вступят в национальный союз
Общество, 09.08.2020
Целью союза станет сохранение языка и культурных традиций эвенков
В Бурятии сохранится дождливая погода
В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество, 09.08.2020
Максимальная температура воздуха составит +24
В центре Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. Фоторепортаж
В центре Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. Фоторепортаж
Общество, 08.08.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов 
О пожарной безопасности рассказали 162 626 жителям Бурятии
О пожарной безопасности рассказали 162 626 жителям Бурятии
Общество, 08.08.2020
МЧС продолжает проводить профилактические рейды
Житель Бурятии получил условный срок за кражу денег со счёта
Житель Бурятии получил условный срок за кражу денег со счёта
Общество, 08.08.2020
Общий ущерб составил почти 17 тысяч рублей 
Освободившемуся из колонии улан-удэнцу вновь грозит лишение свободы
Освободившемуся из колонии улан-удэнцу вновь грозит лишение свободы
Общество, 08.08.2020
Молодой человек уклонился от административного надзора 
О Герое Советского Союза Василии Хантаеве
О Герое Советского Союза Василии Хантаеве
Общество, 08.08.2020
В его честь названа улица в Октябрьском районе Улан-Удэ 
К празднику в Улан-Удэ открылись новые спортивные площадки
К празднику в Улан-Удэ открылись новые спортивные площадки
Общество, 08.08.2020
Сегодня в стране отмечается День физкультурника 
В Бурятии прикрыли сельские кафе за антиковидные нарушения
В Бурятии прикрыли сельские кафе за антиковидные нарушения
Общество, 08.08.2020
Роспотребнадзор выявил множество нарушений

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^