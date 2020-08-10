Преступление произошло около развлекательного заведения
В минувшую среду в полицию обратился 43-летний читинец. Он сообщил, что возле одного из увеселительных заведений у него произошёл конфликт с неизвестным, в результате чего у него похитили сумку, в которой находились планшет, сотовый телефон, банковская карта, личные и рабочие документы.
Сотрудниками уголовного розыска установлен 26-летний житель Читы, ранее судимый за разбой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, похищенное изъято, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Незнакомец ограбил читинца
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 10.08.2020
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Целью союза станет сохранение языка и культурных традиций эвенков
Иркутск подхватил пример Казани
Максимальная температура воздуха составит +24
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов
МЧС продолжает проводить профилактические рейды
Общий ущерб составил почти 17 тысяч рублей
Юбилейная дата празднуется в этом году
Молодой человек уклонился от административного надзора
В его честь названа улица в Октябрьском районе Улан-Удэ
Сегодня в стране отмечается День физкультурника
Парень совершил кражу ночью
Роспотребнадзор выявил множество нарушений
Цырма Батуевна Будаева всю жизнь посвятила медицине
Девушка исчезла в середине июля