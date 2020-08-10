Незнакомец ограбил читинца

Преступление произошло около развлекательного заведения



В минувшую среду в полицию обратился 43-летний читинец. Он сообщил, что возле одного из увеселительных заведений у него произошёл конфликт с неизвестным, в результате чего у него похитили сумку, в которой находились планшет, сотовый телефон, банковская карта, личные и рабочие документы.



Сотрудниками уголовного розыска установлен 26-летний житель Читы, ранее судимый за разбой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, похищенное изъято, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

