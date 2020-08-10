В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике небольшие дожди, ночью по востоку и северо-востоку местами сильные дожди, днём местами возможны грозы. В утренние часы при прояснении туманы.
Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +10,+15, по юго-западу до +4,+9, днём +16,+21, в Северо-Байкальском районе до +26.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь, утром при прояснении местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +19,+21.
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
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