В Бурятии ожидаются дожди и грозы

В Улан-Удэ возможен небольшой дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике небольшие дожди, ночью по востоку и северо-востоку местами сильные дожди, днём местами возможны грозы. В утренние часы при прояснении туманы.



Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +10,+15, по юго-западу до +4,+9, днём +16,+21, в Северо-Байкальском районе до +26.



В Улан-Удэ временами небольшой дождь, утром при прояснении местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +19,+21.



