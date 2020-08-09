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Бокс станет третьим уроком физкультуры для школьников Иркутска

Бокс станет третьим уроком физкультуры для школьников Иркутска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иркутск подхватил пример Казани

Бокс в Иркутске введут в обязательную школьную программу обучения, сообщает федерация бокса России.

7 августа, на встрече ветеранов бокса с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым старший тренер сборной Иркутской области по боксу Юрий Абатулин выступил с просьбой о введении бокса в обязательную программу в школах Иркутска.

Кобзев полностью поддержал озвученную идею, отметив, что считает бокс очень важным видом спорта для Иркутской области. Он поручил министерству спорта региона в кратчайшие сроки проработать вопрос введения дисциплины в школьную программу совместно с федерацией бокса России. Планируется, что дисциплина будет введена в рамках обязательной школьной программы наравне с остальными предметами — в качестве третьего урока физкультуры.

Проект федерации бокса России так и называется «Бокс как третий урок физкультуры».

Данная программа уже почти год работает в Татарстане. Азы бокса — теоретическую часть и практику — изучают учащиеся с 1 по 11 класс в общеобразовательной школе №49 Казани. Рабочая программа третьего урока физкультуры по боксу после внесения поправок была согласована в феврале 2020 года в министерстве образования и науки Республики Татарстан и готова к тиражированию в школах страны.

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