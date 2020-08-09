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В Бурятии сегодня сохранится дождливая погода

В Бурятии сегодня сохранится дождливая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Максимальная температура воздуха составит +24

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа на большей части республики дожди, ливни. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днём +16+21 местами до +24 градуса.

В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +18+20 градусов. 
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