Максимальная температура воздуха составит +24
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа на большей части республики дожди, ливни. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днём +16+21 местами до +24 градуса.
В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +18+20 градусов.
В Бурятии сегодня сохранится дождливая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов
МЧС продолжает проводить профилактические рейды
Общий ущерб составил почти 17 тысяч рублей
Юбилейная дата празднуется в этом году
Молодой человек уклонился от административного надзора
В его честь названа улица в Октябрьском районе Улан-Удэ
Сегодня в стране отмечается День физкультурника
Парень совершил кражу ночью
Роспотребнадзор выявил множество нарушений
Цырма Батуевна Будаева всю жизнь посвятила медицине
Девушка исчезла в середине июля
«Мы боимся за своих детей!»: Жители села не могли самостоятельно отогнать животное
За весь период выздоровело 3676 человек
Ущерб составил 120 тысяч рублей
Женщине смогли вовремя оказать помощь