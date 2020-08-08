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О пожарной безопасности рассказали 162 626 жителям Бурятии

О пожарной безопасности рассказали 162 626 жителям Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
МЧС продолжает проводить профилактические рейды

В Бурятии продолжаются профилактические рейдовые мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Так, 7 августа проведён совместный профилактический рейд в городе Гусиноозерк. Было охвачено 8 семей находящихся в трудном социальном положении, проведен инструктаж по пожарной безопасности с 14 местными жителями.

6 августа сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности и специалистами государственной противопожарной службы республики проведено 500 подворовых обходов. Проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности с 685 гражданами, распространено 1044 материала наглядной агитации.

Всего с начала года на территории региона проведено 88 925 подворовых обходов. Инструктажами охвачено 162 626 человек, осуществлено 2 646 посещений неблагополучных и 4 060 посещений социально-незащищенных семей, распространено 222 424 материала наглядной агитации.

Организовано и проведено 129 сходов с населением, с охватом 3 647 человек. Направлено 1 283 информации в органы местного самоуправления для организации работы. В общеобразовательных учреждениях проведено 387 уроков безопасности и открытых уроков с 18 631 учащимся, заключили в ведомстве.

МЧС пожарная безопасность
 
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