Житель Бурятии получил условный срок за кражу денег со счёта

Общий ущерб составил почти 17 тысяч рублей



Житель Северобайкальска признан виновным в краже. Судом установлено, что мужчина узнал, что на банковской карте знакомой есть деньги и решил украсть их.



Он стащил телефон «Fly». Воспользовавшись услугой «Мобильный банк», он дважды перевёл по 8 тысяч рублей на счёт знакомой, которая не знала о преступлении.



Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Общий ущерб составил 16 800 рублей.



Мужчина признал вину в совершённом преступлении.



- Учитывая признание вины подсудимого, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, выразившееся в даче признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, ранее неизвестных правоохранительным органам, возмещение ущерба потерпевшему, суд, признав его виновным, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.



