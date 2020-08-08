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Житель Бурятии получил условный срок за кражу денег со счёта

Житель Бурятии получил условный срок за кражу денег со счёта
Общество,  Фото:pixabay.com
Общий ущерб составил почти 17 тысяч рублей

Житель Северобайкальска признан виновным в краже. Судом установлено, что мужчина узнал, что на банковской карте знакомой есть деньги и решил украсть их.

Он стащил телефон «Fly». Воспользовавшись услугой «Мобильный банк», он дважды перевёл по 8 тысяч рублей на счёт знакомой, которая не знала о преступлении.

Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Общий ущерб составил 16 800 рублей.

Мужчина признал вину в совершённом преступлении.

- Учитывая признание вины подсудимого, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, выразившееся в даче признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, ранее неизвестных правоохранительным органам, возмещение ущерба потерпевшему, суд, признав его виновным, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.

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