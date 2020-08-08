Кяхтинский краеведческий музей отмечает 130-летие со дня основания

Юбилейная дата празднуется в этом году
В 2020 году Кяхтинскому краеведческому музею исполняется 130 лет со дня создания. Музей является крупнейшим хранилищем истории Юго-Западного Забайкалья и Кяхты. До 20-х годов XX века - единственное научно-исследовательское учреждение на территории современной Бурятии.
Фонды музея насчитывают более 120 000 единиц хранения. Это уникальные археологические коллекции, эталонные образцы флоры и фауны, предметы российско-китайской торговли XVIII-XIX вв. Одними из интереснейших коллекций музея, отражающих историю города, края, страны, несомненно, можно считать фонд «Документы и фотодокументы», состоящий из около 5000 документов и фотографий, и Редкий книжный фонд (РКФ) - гордость музея, книжное собрание, включающее более 30 тысяч книг и карт.
В 1890 года состоялось первое общее собрание «господ учредителей» музея, избравшее Временный комитет для решения организационных вопросов. 1 августа 1890 года была заведена первая инвентарная книга.
13 июля 1894 года в доме Кяхтинского купеческого собрания был официально открыт музей. Основу музейных коллекций составили материалы, полученные в результате экспедиций по археологии, палеонтологии, антропологии, энтомологии, ботанике, орнитологии, ихтиологии, геологии, нумизматике; составлялась социально-экономическая характеристика Юга Забайкалья и Северной Монголии, раскрывались этнокультурные особенности народов этой территории.
В структуре музея находятся: музей Российско-монгольской дружбы, мемориальный музей «Конспиративная квартира Сухэ-Батора», филиал музея в Улан-Удэ, научно-фондовый отдел, экскурсионно-массовый отдел, отдел редкого книжного фонда. В музее ведется активная работа по созданию проектов, направленных на развитие фондовой, экспозиционной и экскурсионно-массовой работы.
Сотрудники музея ежегодно проводят более 600 экскурсий и более 100 мероприятий и образовательных программ, среди которых Дни памяти, Дни воинской славы, тематические вечера, музейные уроки, героико-патриотические часы, презентации, краеведческие викторины, квест-игры, музейные акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», «День российских кадетов в музее».
За последние пять лет музеем было организовано и проведено более 100 выставок, расширились межрегиональные и международные связи, музей экспонировал свои коллекции в Бельгии, Монголии, Китае, в Москве, Чите, Южно-Сахалинске.
Ежегодно музей посещают более 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2018 году музей ограбили. Грабители похитили ценные экспонаты: ожерелье из янтаря и национальный женский головной убор с кораллами. Но вскоре преступники были задержаны.
Кяхтинский краеведческий музей отмечает 130-летие со дня основания
Общество, Фото:
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