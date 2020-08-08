Освободившемуся из колонии улан-удэнцу вновь грозит лишение свободы

Молодой человек уклонился от административного надзора



Полицейские задержали 26-летнего улан-удэнца, который нарушил условия административного надзора.



Установлено, что в июне молодой человек освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирную кражу. После освобождения по решению суда в отношении него установлен административный надзор с имеющимися в связи с этим ограничениями, о чем он был уведомлён.



Однако молодой человек самовольно покинул место жительства, не уведомив об этом правоохранительные органы.



За уклонение от административного надзора возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

