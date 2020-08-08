Парень совершил кражу ночью
Сотрудниками полиции отдела МВД России по Тарбагатайскому району Бурятии задержан 20-летний неработающий ранее судимый улан-удэнец. Он подозревается в краже имущества из торгового павильона.
Установлено, что ночью горожанин, взломав замок входной двери, проник в торговый павильон вблизи посёлка Николаевский. Из торговой точки он украл торговое оборудование, продукты, табачные изделия, часы, аксессуары для смартфона и деньги. Ущерб составил 111 тысяч рублей.
Часть украденного изъята полицейскими.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обчистил павильон на 111 тысяч рублей
Общество, Фото:
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