 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

Улан-удэнец обчистил павильон на 111 тысяч рублей

Улан-удэнец обчистил павильон на 111 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Парень совершил кражу ночью

Сотрудниками полиции отдела МВД России по Тарбагатайскому району Бурятии задержан 20-летний неработающий ранее судимый улан-удэнец. Он подозревается в краже имущества из торгового павильона.

Установлено, что ночью горожанин, взломав замок входной двери, проник в торговый павильон вблизи посёлка Николаевский. Из торговой точки он украл торговое оборудование, продукты, табачные изделия, часы, аксессуары для смартфона и деньги. Ущерб составил 111 тысяч рублей.

Часть украденного изъята полицейскими.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прикрыли сельские кафе за антиковидные нарушения
В Бурятии прикрыли сельские кафе за антиковидные нарушения
Общество, 08.08.2020
Роспотребнадзор выявил множество нарушений
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 08.08.2020
Цырма Батуевна Будаева всю жизнь посвятила медицине 
В бурятском селе агрессивный бык заблудился и бодал чужие ворота
В бурятском селе агрессивный бык заблудился и бодал чужие ворота
Общество, 08.08.2020
«Мы боимся за своих детей!»: Жители села не могли самостоятельно отогнать животное
В Бурятии за сутки прибавилось 34 больных коронавирусом
В Бурятии за сутки прибавилось 34 больных коронавирусом
Общество, 08.08.2020
За весь период выздоровело 3676 человек 
В Иркутской области задержали скотокрадов
В Иркутской области задержали скотокрадов
Общество, 08.08.2020
Ущерб составил 120 тысяч рублей 
Житель Бурятии едва не сжёг заживо свою сожительницу
Житель Бурятии едва не сжёг заживо свою сожительницу
Общество, 08.08.2020
Женщине смогли вовремя оказать помощь 
В большинстве районов Бурятии сегодня дожди
В большинстве районов Бурятии сегодня дожди
Общество, 08.08.2020
Порывы ветра будут достигать 18 м/с
Проект из Агинского округа отправится на конкурс «Лучшие муниципальные практики»
Проект из Агинского округа отправится на конкурс «Лучшие муниципальные практики»
Общество, 07.08.2020
Могойтуй будет претендовать на победу в номинации градостроительной политики и обеспечения благоприятной среды
В Бурятии войска ПВО отправились «в поля»
В Бурятии войска ПВО отправились «в поля»
Общество, 07.08.2020
Полевой выход на полигоне Телемба проведут в три этапа
В Иркутске музыкальный театр готовится к юбилейному сезону
В Иркутске музыкальный театр готовится к юбилейному сезону
Общество, 07.08.2020
В конце этого месяца в театре начнётся работа над новым мюзиклом
Ссузы Бурятии выиграли гранты минпросвещения России
Ссузы Бурятии выиграли гранты минпросвещения России
Общество, 07.08.2020
Всего дальневосточные колледжи и вузы получат 544 миллиона рублей грантовой поддержки в 2021 году
Читинцев попросили не беспокоится из-за взрывов
Читинцев попросили не беспокоится из-за взрывов
Общество, 07.08.2020
8 и 9 августа пройдут взрывные работы на каменном карьере

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^