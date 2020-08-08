Жительница Бурятии отметила 90-летие



Цырма Батуевна родилась в 1930 году в улусе Кучигер Курумканского аймака Бурят-Монгольской АССР. Пережила все тяготы того времени: тяжёлое военное детство, послевоенные годы. Несмотря на это, она успешно закончила школу и поступила на фельдшерско-акушерское отделение медицинского училища в Улан-Удэ.



В 1957 году с отличием закончив училище, направлена в село Аргада, где проработала 18 лет. За это время вышла замуж за молодого ветеринарного врача Будаева Зорикто Раднаевича, родила 3 детей. Муж Зорикто Раднаевич являлся участником войны с Японией 1945 года.



Проработав фельдшером, акушеркой, стала заведующей больницей. Пожилые аргадинцы с теплотой вспоминают умелую, компетентную и грамотную работницу. Затем мужа переводят по партийному поручению в село Алла на 2 года, затем в село Улюнхан на 1 год и затем, как опытного, активного работника направили в село Курумкан главным ветеринарным врачом района.



Цырма Батуевна продолжила трудовую деятельность в Курумканской районной больнице старшим фельдшером и только в 1985 году ушла на заслуженный отдых.



- За 42 года самоотверженного труда на защите здоровья земляков награждена многочисленными грамотами районного, республиканского и российского уровней. Награждалась за хорошую работу путёвками в курорт Дарасун, в Монгольскую Народную республику, награждена медалью «За доблестный труд», была участником Всероссийского совещания фельдшеров- акушеров в Москву в 1972 году, - сообщили в пресс-службе минсозащиты Бурятии



В молодые годы Цырма Батуевна активно участвовала и в общественной жизни района. Всегда бодрая, энергичная она и сейчас готова дать дельный совет, выслушать. С удовольствием рассказывает о своей интересной жизни, полной разных событий.



Администрация Курумканского района, отдел социальной защиты населения, центральная районная больница, многочисленные родственники, дети, также подрастающее поколение - 6 внуков, 4 правнука горячо поздравили уважаемую Цырму Батуевну с юбилеем и пожелали ей крепкого здоровья на долгие годы.



Юбиляру были вручены персональные поздравления от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова.





Жительница Курумканского района Бурятии, ветеран труда, старейшина рода «Бата» Цырма Батуевна Будаева отметила свой 90-й день рождения.