Полицейские разыскивают ушедшею из гостевого дома в Улан-Удэ девушку





ориентировка МВД

При наличии какой-либо информации о пропавшей, либо её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-902-532-89-58, 8-964-406-96-02, 8-924-011-13-11, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).





Сотрудниками полиции Улан-Удэ разыскивается 34-летняя Юлия Башеева. 13 июля она ушла из гостевого дома по улице Ключевская и до сих пор времени не вернулась.европейской внешности, рост 163 см., на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы тёмного цвета, глаза карие.