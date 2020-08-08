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Полицейские разыскивают ушедшею из гостевого дома в Улан-Удэ девушку

Полицейские разыскивают ушедшею из гостевого дома в Улан-Удэ девушку
Общество, 
Девушка исчезла в середине июля

Сотрудниками полиции Улан-Удэ разыскивается 34-летняя Юлия Башеева. 13 июля она ушла из гостевого дома по улице Ключевская и до сих пор времени не вернулась.

Приметы: европейской внешности, рост 163 см., на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы тёмного цвета, глаза карие.

ориентировка МВД 

При наличии какой-либо информации о пропавшей, либо её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-902-532-89-58, 8-964-406-96-02, 8-924-011-13-11, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

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