В Иркутской области задержали скотокрадов

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб составил 120 тысяч рублей



В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота.



Накануне ночью автомобиль преспупников был остановлен полицейскими вблизи посёлка Оса. Во время осмотра в салоне транспортного средства обнаружено две туши животных с огнестрельными ранениями, два ножа и охотничье гладкоствольное ружьё без соответствующих документов.



За рулём «Жигулей» находился 35-летний местный житель и его приятели в возрасте 58 и 49 лет. Выяснилось, что мужчины подозреваются в хищении коров для дальнейшей продажи на мясо. Общая сумма ущерба, причиненная собственнику, составила 120 тысяч рублей.



За кражу возбуждено уголовное дело. Скотокрадам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



