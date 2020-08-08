Ущерб составил 120 тысяч рублей
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота.
Накануне ночью автомобиль преспупников был остановлен полицейскими вблизи посёлка Оса. Во время осмотра в салоне транспортного средства обнаружено две туши животных с огнестрельными ранениями, два ножа и охотничье гладкоствольное ружьё без соответствующих документов.
За рулём «Жигулей» находился 35-летний местный житель и его приятели в возрасте 58 и 49 лет. Выяснилось, что мужчины подозреваются в хищении коров для дальнейшей продажи на мясо. Общая сумма ущерба, причиненная собственнику, составила 120 тысяч рублей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Скотокрадам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области задержали скотокрадов
Общество, Фото:
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