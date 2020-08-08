Житель Бурятии едва не сжёг заживо свою сожительницу

Женщине смогли вовремя оказать помощь
В Джидинском районе задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в покушении на убийство сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Булык вместе с сожительницей. На протяжении нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. 5 августа после обсуждения своих взаимоотношений, между ними произошла ссора.
Пьяный мужчина впал в ярость, вышел во двор дома. В кладовке взял пластиковую бутылку с жидкостью для заправки автобензопилы и облил дома свою сожительницу. Затем взял зажигалку и поджёг потерпевшую.
Мужчина задержан на месте происшествия, а потерпевшей женщине оказана необходимая врачебная помощь.
- В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, заключили в Следкоме.
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Женщине смогли вовремя оказать помощь
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