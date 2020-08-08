Житель Бурятии едва не сжёг заживо свою сожительницу



В Джидинском районе задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в покушении на убийство сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Булык вместе с сожительницей. На протяжении нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. 5 августа после обсуждения своих взаимоотношений, между ними произошла ссора.



Пьяный мужчина впал в ярость, вышел во двор дома. В кладовке взял пластиковую бутылку с жидкостью для заправки автобензопилы и облил дома свою сожительницу. Затем взял зажигалку и поджёг потерпевшую.



Мужчина задержан на месте происшествия, а потерпевшей женщине оказана необходимая врачебная помощь.



- В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, заключили в Следкоме.



