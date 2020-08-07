В Баунтовском районе отремонтировали сельскую школу

Замена кровли и капитальный ремонт обошлись федеральному бюджету в сумму около 6 млн рублей



Замена кровли, которая не обновлялась с момента постройки, и капитальный ремонт части здания средней общеобразовательной школы провели в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятия. Из федерального бюджета на финансирование работ было направлено свыше 6,1 миллиона рублей.



Крыша не ремонтировалась со дня постройки Маловской средней общеобразовательной средней школы в 1978 году. А здание, несмотря на регулярные ремонтные работы, ветшало - происходила деформация стен, потолка, так как оно находится в болотистой местности. В 2017 году помещение актового зала и одной классной комнаты признаны аварийными, в школе было закрыто одно крыло, приспособленное под актовый зал помещение и два кабинета. Требовался капитальный ремонт.



Работы началась 30 мая, а на днях проведена приёмка. Для укрепления конструкции здания проведены замена венцов в стенах, устройство перекрытий с укладкой балок по стенам, а также укрепление стен сжимами из брусьев, замена полов, кровли и другие работы. Первого сентября за парты школы сядут 176 учеников, для которых новый учебный год начнётся в обновлённом здании.



- Когда только выстраивались планы социального развития центров экономического роста Дальнего Востока, ориентир был в первую очередь направлен именно на решение застарелых проблем, копившихся в силу ряда причин годами. Капремонт на средства «Единой субсидии» школы в Маловском позволил закрыть ещё один пункт в этом списке проблем. Некогда лишённые части кабинетов и актового зала ребята и педагоги вновь смогут полноценно учиться и проводить различные мероприятия, – прокомментировал глава минвостокразвития России Александр Козлов.



Бурятии с 2019 года, когда регион вошёл в состав Дальневосточного федерального округа, выделено почти 6,7 миллиардов рублей на строительство и ремонт социальных объектов по программе «Единая субсидия». Из этих денег почти 2 миллиарда потратят на объекты образования. Так, до 2022 года построят школу на 176 мест, детский сад на 150 мест, пищеблок в детском саду, школьный спортзал и общежитие для техникума. Реконструкции подвергнутся 4 учреждения и в 41-м проведут капитальные ремонты. Всего, благодаря «Единой субсидии» в Бурятии построят 29 и отремонтируют 72 социальных объекта, заменят медицинское оборудование в 34-х больницах, модернизируют оборудование в 16 колледжах, купят 15 трамвайных вагонов и 24 общественных автобуса. Об этом сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.



