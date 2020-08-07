В Иркутске турнир по уличному баскетболу пройдёт без зрителей

В соревнованиях примут участие только взрослые мужские и женские команды
В Иркутске в День физкультурника состоится турнир по уличному баскетболу. Мероприятие пройдёт 8 августа на баскетбольной площадке острова Юность в рамках всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В турнире в честь Дня физкультурника примут участие мужские и женские команды. Возраст участников – 18 лет и старше, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
- Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч» ежегодно проводятся в Иркутске и являются одним из массовых мероприятий, проходящим среди различных возрастных категорий. В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции турнир будет проходить только среди взрослых. Кроме того, значительно ограничено количество участников, всего будет допущено не более 12 команд, – рассказал заместитель министра спорта области Павел Богатырёв.
Играть будут по олимпийской системе (на выбывание). Сама игра проходит на одно кольцо. В составе команды должно быть четыре человека – три игрока на площадке и один запасной.
Комиссия по допуску участников будет работать 8 августа с 08:15 до 09:00 на месте проведения мероприятия. Заявки принимаются только от укомплектованных команд, состоящих из четырёх человек. Каждый участник турнира должен представить в комиссию по допуску участников следующие документы: паспорт, полис ОМС, справку о допуске врача, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
- Мероприятие будет проходить с соблюдением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. Специально для проведения игр закуплены антисептики, медицинские маски, перчатки. Будем проводить дезинфекцию спортивного инвентаря. Турнир состоится без зрителей. Проведение мероприятия согласовано с комиссией при администрации города Иркутска, – отметила директор ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Иркутской области» Наталья Кривошеева.
В Иркутске турнир по уличному баскетболу пройдёт без зрителей
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