Порывы ветра будут достигать 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике на большей части территории дожди, местами сильные и очень сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-18 м/с. Температура +19+24, при дожде +13+18 градусов.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура днём +18+20 градусов.
В большинстве районов Бурятии сегодня дожди
Общество, Фото:
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