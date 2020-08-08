В большинстве районов Бурятии сегодня дожди

Порывы ветра будут достигать 18 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике на большей части территории дожди, местами сильные и очень сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-18 м/с. Температура +19+24, при дожде +13+18 градусов.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём до 13 м/с. Температура днём +18+20 градусов.



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