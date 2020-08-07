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В Иркутске музыкальный театр готовится к юбилейному сезону

В Иркутске музыкальный театр готовится к юбилейному сезону
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В конце этого месяца в театре начнётся работа над новым мюзиклом

Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского готовится к началу юбилейного 80-го театрального сезона. Планы работы озвучили на общем собрании коллектива, участие в котором принял заместитель министра культуры и архивов региона Руслан Дячук.

В конце августа начнётся работа над мюзиклом «Декабристы» (12+). Его поставит режиссёр-постановщик, обладатель приза медиа-жюри международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-Опера», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска-2019» Филипп Разенков. Премьера запланирована на декабрь.

Ещё один новый спектакль покажут зрителям весной. Это музыкальная драма «А зори здесь тихие…» (12+). Её планировали подготовить к 9 мая этого года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции премьеру перенесли.

Также музыкальный театр подготовит цикл праздничных концертов, торжественных мероприятий и творческих встреч в честь юбилейного 80-го сезона.

Как сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области, на встрече коллектива также обсуждались организационные вопросы, связанные с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент в театре разрешено проведение репетиций и ведение хозяйственной деятельности с соблюдением рекомендаций по санитарной безопасности.

- Мы пока не знаем, когда в театр вернётся зритель, но мы надеемся, что это случится уже скоро. А сейчас коллектив Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского счастлив вновь вернуться к работе, хотя и с некоторыми ограничениями. Артисты приступают к репетициям, чтобы открыть юбилейный театральный сезон в хорошей профессиональной форме, несмотря на длительный вынужденный перерыв, – сказала директор театра Татьяна Мезенцева. 
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