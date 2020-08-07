Чита встретит День физкультурника олимпийской зарядкой

Центром праздника спорта станет площадь имени Ленина
В столице Забайкалья пройдут мероприятия в честь Дня физкультурника. 8 августа в 10:00 на площади имени Ленина состоится олимпийская зарядка под руководством профессионального фитнес-тренера. Кроме того, на площади будет организована работа спортивных площадок, где можно будет увидеть показательные выступления команды воркаута, попробовать свои силы в сдаче норм комплекса ГТО, погрузиться в атмосферу ярких тренировок по тайскому боксу.
- Целью мероприятия выступает вовлечение молодёжи в спорт и пропаганда здорового образа жизни. Приглашаем всех желающих посетить спортивное мероприятие и зарядится отличным настроением на весь день! – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Олимпийские зарядки пройдут также в 10:00 на прилегающей территории театра «Забайкальские узоры», на территории парка «Коллективный труд», а также на бульваре «Северный Арбат» в микрорайоне Северный. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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