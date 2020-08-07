Читинцев попросили не беспокоится из-за взрывов

8 и 9 августа пройдут взрывные работы на каменном карьере



В Чите администрация города попросила горожан не беспокоиться из-за взрывных работ в посёлке Антипиха в эти выходные.



- Уважаемые земляки! Обращаем ваше внимание, что 8 и 9 августа с 18:00 до 22:00 в посёлке Антипиха силами МП «ДМРСУ» будут производиться взрывные работы на каменном карьере. Просим не беспокоиться! – сообщила пресс-служба мэрии Читы.

