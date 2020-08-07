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Читинцев попросили не беспокоится из-за взрывов

Читинцев попросили не беспокоится из-за взрывов
Общество,  Фото:pixabay.com
8 и 9 августа пройдут взрывные работы на каменном карьере

В Чите администрация города попросила горожан не беспокоиться из-за взрывных работ в посёлке Антипиха в эти выходные.

- Уважаемые земляки! Обращаем ваше внимание, что 8 и 9 августа с 18:00 до 22:00 в посёлке Антипиха силами МП «ДМРСУ» будут производиться взрывные работы на каменном карьере. Просим не беспокоиться! – сообщила пресс-служба мэрии Читы.
Чита взрыв мэрия
 
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