8 и 9 августа пройдут взрывные работы на каменном карьере
В Чите администрация города попросила горожан не беспокоиться из-за взрывных работ в посёлке Антипиха в эти выходные.
- Уважаемые земляки! Обращаем ваше внимание, что 8 и 9 августа с 18:00 до 22:00 в посёлке Антипиха силами МП «ДМРСУ» будут производиться взрывные работы на каменном карьере. Просим не беспокоиться! – сообщила пресс-служба мэрии Читы.
Читинцев попросили не беспокоится из-за взрывов
Общество, Фото:
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