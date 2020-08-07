На севере Бурятии электрические сети готовят к зиме

Сейчас энергетики проводят ремонтные работы в посёлке Таксимо



Специалисты Россети Сибирь провели замену опор по улице Новосёлов в посёлке Таксимо. Всего в течении года энергетики должны заменить в Муйском районе Бурятии около 40 опор, подготовить к холодам электрооборудование, расчистить более двух гектаров просек и протянуть 700 метров самонесущего изолированного провода (СИП) по улице Грибная вместо обычного голого. Ремонтная программа 2020 года составляет более четырёх миллионов рублей.



– В этом году нашим специалистам приходится непросто. Из-за пандемии пришлось приостановить работы на некоторое время. Но наши планы по подготовке к зиме никто не отменял. В начале года мы составляем график работ и должны его выполнять любой ценой. Сейчас погода нас не радует: то грозы, то проливные дожди. Но отступать некуда, подготовка к зиме будет проведена в полном объёме, как и было запланировано, – рассказал руководитель филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов.



На следующей неделе энергетики планируют продолжить ремонтные работы в Таксимо по улицам Кедровая, Кольцевая, Баранчевского, Приозёрная и Сосновая.

