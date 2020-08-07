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В Бурятии не хватает более 600 врачей

В Бурятии не хватает более 600 врачей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наибольший дефицит кадров среди анестезиологов-реаниматологов

Этим летом министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова утвердила своим приказом перечень дефицитных для отрасли специальностей на 2020 году. В приказе говорится о нехватке 610 врачей.

Самый большой дефицит специалистов наблюдается среди анестезиологов-реаниматологов. Всего не хватает 72 человека.

По 55 врачей не хватает среди участковых педиатров и терапевтов. Недобор специалистов у акушеров-гинекологов насчитывает 48 человек.

Кадровые проблемы испытывают и станции скорой помощи. Там не хватает 36 врачей.

В перечень больниц, которые нуждаются в первоочередном обеспечении врачами дефицитных специальностей, попали лишь медицинские организации из Улан-Удэ.

Так, например, в БСМП требуется сразу несколько врачей – неврологи, кардиологи и анестезиологи-реаниматологи. Остальные – это городские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6. Во все организации требуются педиатры и в несколько - терапевты.

врачи
 
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