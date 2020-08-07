В Бурятии не хватает более 600 врачей

Так, например, в БСМП требуется сразу несколько врачей – неврологи, кардиологи и анестезиологи-реаниматологи. Остальные – это городские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6. Во все организации требуются педиатры и в несколько - терапевты.







Этим летом министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова утвердила своим приказом перечень дефицитных для отрасли специальностей на 2020 году. В приказе говорится о нехватке 610 врачей.Самый большой дефицит специалистов наблюдается среди анестезиологов-реаниматологов. Всего не хватает 72 человека.По 55 врачей не хватает среди участковых педиатров и терапевтов. Недобор специалистов у акушеров-гинекологов насчитывает 48 человек.Кадровые проблемы испытывают и станции скорой помощи. Там не хватает 36 врачей.В перечень больниц, которые нуждаются в первоочередном обеспечении врачами дефицитных специальностей, попали лишь медицинские организации из Улан-Удэ.