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188 дольщиков жилого комплекса в Иркутске не могут получить ключи

188 дольщиков жилого комплекса в Иркутске не могут получить ключи
Общество,  Фото:pixabay.com
Застройщик заявил, что его компания стала заложником правовой коллизии

В Иркутске 188 дольщиков жилого комплекса «Корица» не могут получить ключи от квартир. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

По информации застройщика, его компания оказалась заложником правовой коллизии. Жилой комплекс «Корица» строится на одном земельном участке двумя пусковыми комплексами, каждый из трёх домов. 35 квартир в комплексе должны быть переданы сотрудникам Иркутского областного онкологического диспансера. Первый пусковой комплекс застройщик начал возводить в 2018 году на средства дольщиков. Три дома первого пускового комплекса готовы к приёмке. Весной этого года начато строительство второго пускового комплекса.

С июля 2019 года из-за изменившегося законодательства прямое привлечение для жилищного строительства средств дольщиков запрещено. Теперь строительство жилых домов предполагает проектное финансирование через счета эскроу. Однако застройщик ЖК «Корица» уверен, что начав строить в 2018 году первый пусковой комплекс по старой схеме, он должен продолжать строительство второго пускового комплекса по той же схеме, то есть с привлечением средств дольщиков. Действующее законодательство такого права застройщику не дает.

В Службе государственного строительного надзора Иркутской области пояснили, что по этому вопросу взаимодействуют с застройщиком с апреля 2020 года. По закону ему ничто не мешает сдать в эксплуатацию уже построенные три блок-секции. Для этого застройщику необходимо предоставить в надзорный орган извещение об окончании строительства. И если строительный объект соответствует всем требованиям, Стройнадзор выдаст застройщику заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Оно в свою очередь позволит застройщику получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Однако возводить второй пусковой комплекс, расположенный на том же земельном участке, уверены в Стройнадзоре, застройщик должен уже по новым правилам, так как и изменение проекта, и начало строительства произошло в апреле 2020 года. А прямое привлечение средств дольщиков невозможно с 1 октября 2019 года.

6 августа состоялось совещание по этой проблеме. Застройщику рекомендовано до 10 августа предоставить в Стройнадзор Иркутской области извещение об окончании строительства. Это позволит специалистам начать проверку построенных домов для их дальнейшего ввода в эксплуатацию. По поручению врио губернатора Игоря Кобзева дольщики должны получить ключи от квартир к 1 сентября.


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