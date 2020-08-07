В Бурятии из-за ливней планируют нарастить переправу через реку Джида

В район временного моста инженеры ВВО доставили дополнительное понтонное звено



В Джидинском районе Бурятии инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа доставили дополнительное понтонное звено для возможного наращивания мостовой переправы через реку Джида. Оно будет установлено в случае подъёма уровня воды в реке. Это решение было принято командованием объединения ВВО в связи проливными дождями в регионе.



Временный мост, наведённый инженерами ВВО в мае текущего года, обеспечивает проезд легковых машин и связь жителей сёл с «большой землёй», что особенно важно во время начавшегося сенокоса. В этот период автомобильный трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое.



Переправа наводится третий год подряд и заменяет ранее обрушившийся деревянный мост. До этого почти 400 сельчан были отрезаны от районного и республиканского центров.



Понтонный мост даёт возможность жителям поселка Зарубино вызвать скорую помощь из соседнего села Джида для оказания своевременной медицинской помощи, а также для проведения планового обследования 50 учеников местной школы и местного населения.



Напомним, что решение по наведению переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по просьбе правительства Бурятии, для организации переправы местного населения в районе населённых пунктов Джида, Дырестуй и Зарубино.



Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, проводят визуальные осмотры, подтяжки якорей и замеры уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъёма её уровня. Функционировать мостовая переправа будет до ноября текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



