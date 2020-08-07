Спортсменка будет готовиться к чемпионату мира 2021 года в Германии
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова примет участие в очередном тренировочном сборе вместе со сборной России. Он пройдёт в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в селе Терскол с 9 по 29 августа. Спортсменка входит в группу немецкого специалиста Маркуса Крамера, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
В июле Алиса участвовала в тренировочных сборах, которые проходили в городе Чайковский Пермского края. Там она выиграла контрольную тренировкусреди женщин.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Алиса Жамбалова отдохнула на Байкале.
Алиса Жамбалова поедет на тренировочный сбор в Приэльбрусье
Общество, Фото:
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