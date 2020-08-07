Лицензия получена на следующие пять лет
Государственная племенная служба Бурятии получила на следующие пять лет лицензию на осуществление деятельности регионального информационно-селекционного центра. Учреждение включено приказом министерства сельского хозяйства РФ №271 ГКУ в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, под номером один.
ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» создана 14 января 2019 года в соответствии с постановлением правительства Бурятии от 10 декабря 2018 года №701. С момента основания за ней были закреплены функции организации племенного дела на территории республики. Специалисты учреждения осуществляют деятельность по научно-методическому, технологическому, сервисному информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве. В племенной службе работают 9 специалистов с зоотехническим и ветеринарным образованием. Трое из них имеют ученые степени.
Племенная база животноводства Бурятии представлена 32 племенными заводами и репродукторами по разведению различных видов скота в отраслях молочного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства и предприятием по хранению и реализации семени. Ряд перспективных товарных хозяйств имеют планы по получению статуса племенного статуса, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
Госплемслужбе Бурятии дали статус местного информационно-селекционного центра
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего дальневосточные колледжи и вузы получат 544 миллиона рублей грантовой поддержки в 2021 году
8 и 9 августа пройдут взрывные работы на каменном карьере
Лицензия получена на следующие пять лет
В соревнованиях примут участие только взрослые мужские и женские команды
Минсельхоз России завершил отбор проектов современного облика сельхозтерриторий
Центром праздника спорта станет площадь имени Ленина
Спортсменка будет готовиться к чемпионату мира 2021 года в Германии
Замена кровли и капитальный ремонт обошлись федеральному бюджету в сумму около 6 млн рублей
В район временного моста инженеры ВВО доставили дополнительное понтонное звено
Улан-удэнцы сами выберут лучший проект благоустройства территории возле Гостиных рядов и площади Революции
Регион получил ещё 145 мест
Авторы вдохновились примером Иркутска
Здание построено 70 лет назад
Странный пешеходный переход появился на улице Жердева
Прогнозируется шквалистый ветер и ливни