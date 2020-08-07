Госплемслужбе Бурятии дали статус местного информационно-селекционного центра

Лицензия получена на следующие пять лет



Государственная племенная служба Бурятии получила на следующие пять лет лицензию на осуществление деятельности регионального информационно-селекционного центра. Учреждение включено приказом министерства сельского хозяйства РФ №271 ГКУ в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, под номером один.



ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» создана 14 января 2019 года в соответствии с постановлением правительства Бурятии от 10 декабря 2018 года №701. С момента основания за ней были закреплены функции организации племенного дела на территории республики. Специалисты учреждения осуществляют деятельность по научно-методическому, технологическому, сервисному информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве. В племенной службе работают 9 специалистов с зоотехническим и ветеринарным образованием. Трое из них имеют ученые степени.



Племенная база животноводства Бурятии представлена 32 племенными заводами и репродукторами по разведению различных видов скота в отраслях молочного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства и предприятием по хранению и реализации семени. Ряд перспективных товарных хозяйств имеют планы по получению статуса племенного статуса, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

