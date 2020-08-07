Ранее агрессивная собака уже срывалась с цепи
Хозяину собаки, которая терроризировала жителей села Хоринск, выдали предписание об устранении нарушений. Собственник всё исполнил заблаговременно, сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», сельчане жаловались на большую и злую собаку, которая не давала прохода людям. Пёс даже сломал забор и так попадал на улицу. После жалоб началась работа по привлечению хозяина к ответственности.
- Согласно правил содержания собак, владельцы собак должны содержать собак на привязи или в свободном выгуле на огороженной участке, который находится в собственности у владельца собаки, - прокомментировал глава Хоринска.
Хозяйка собаки рассказала немного о своём питомце.
- Наша собака, когда была щенком, гуляла во дворе, когда она подросла, то начала перепрыгивать через забор, и тогда мы начали сажать собаку на цепь, но все равно собака сорвалась один раз с цепи. Сейчас мы укрепили цепь и ошейник, - цитируют слова хозяйки в группе «Хоринск-инфо».
Она пообещала, что «все замечания приняли к сведению. Будем содержать собаку не причиняя вред другим».
Собаку, держащую в страхе село в Бурятии, посадили на усиленную цепь
Общество, Фото:
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