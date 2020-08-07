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В Бурятии после капремонта дороги появился неверный дорожный знак

В Бурятии после капремонта дороги появился неверный дорожный знак
Общество,  Фото:pixabay.com
Проблему со знаком обнаружили в Бичурском районе

Прокуратура Бичурского района Бурятии обнаружила неверно изображённый дорожный знак на дороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта.

- В августе 2019 года участок автодороги регионального значения Мухоршибирь-Бичура-Кяхта был введён в эксплуатацию после капитального ремонта государственным казенным учреждением «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии». В нарушение ГОСТа, на участке установлен неверно изображенный дорожный знак. Указанное создаёт угрозу безопасности дорожного движения, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурор района внёс представление руководителю учреждения. После этого дорожный знак был заменён на соответствующий ГОСТу.



прокуратура дорожные знаки
 
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