Проблему со знаком обнаружили в Бичурском районе
Прокуратура Бичурского района Бурятии обнаружила неверно изображённый дорожный знак на дороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта.
- В августе 2019 года участок автодороги регионального значения Мухоршибирь-Бичура-Кяхта был введён в эксплуатацию после капитального ремонта государственным казенным учреждением «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии». В нарушение ГОСТа, на участке установлен неверно изображенный дорожный знак. Указанное создаёт угрозу безопасности дорожного движения, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района внёс представление руководителю учреждения. После этого дорожный знак был заменён на соответствующий ГОСТу.
В Бурятии после капремонта дороги появился неверный дорожный знак
Общество, Фото:
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