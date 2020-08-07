В Бурятии после капремонта дороги появился неверный дорожный знак

Проблему со знаком обнаружили в Бичурском районе



Прокуратура Бичурского района Бурятии обнаружила неверно изображённый дорожный знак на дороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта.



- В августе 2019 года участок автодороги регионального значения Мухоршибирь-Бичура-Кяхта был введён в эксплуатацию после капитального ремонта государственным казенным учреждением «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии». В нарушение ГОСТа, на участке установлен неверно изображенный дорожный знак. Указанное создаёт угрозу безопасности дорожного движения, - сообщает прокуратура Бурятии.



Прокурор района внёс представление руководителю учреждения. После этого дорожный знак был заменён на соответствующий ГОСТу.







