Двое читинцев подозреваются в похищении людей

Они избивали похищенных и требовали деньги



В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемых в похищении двух человек и вымогательстве.



По версии полиции, ранее знакомые читинцы 32 и 35 лет для вымогательства денег похитили двоих молодых людей, которые ранее работали на станции технического обслуживания у одного из них. Похитители избили парней, против воли усадили в машину и привезли в помещение автосервиса.



Несколько часов молодых людей избивали, в том числе металлическим прутом, и удерживали в помещении, требуя от каждого по 70 тысяч рублей. Только после написания расписок, обязующих отдать требуемую сумму, их отпустили.



Опасаясь за свою жизнь, читинцы не обратились в полицию. Преступление выявили оперативники уголовного розыска.



Возбуждено уголовное дело за похищение человека и вымогательство.



Двое задержанных помещены в изолятор временного содержания, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





