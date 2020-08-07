Они избивали похищенных и требовали деньги
В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемых в похищении двух человек и вымогательстве.
По версии полиции, ранее знакомые читинцы 32 и 35 лет для вымогательства денег похитили двоих молодых людей, которые ранее работали на станции технического обслуживания у одного из них. Похитители избили парней, против воли усадили в машину и привезли в помещение автосервиса.
Несколько часов молодых людей избивали, в том числе металлическим прутом, и удерживали в помещении, требуя от каждого по 70 тысяч рублей. Только после написания расписок, обязующих отдать требуемую сумму, их отпустили.
Опасаясь за свою жизнь, читинцы не обратились в полицию. Преступление выявили оперативники уголовного розыска.
Возбуждено уголовное дело за похищение человека и вымогательство.
Двое задержанных помещены в изолятор временного содержания, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Двое читинцев подозреваются в похищении людей
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