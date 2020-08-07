Бывший чиновник в Иркутской области обвиняется в служебном подлоге

Уголовное дело передано в суд
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Нижнезаимского муниципального образования. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
По версии следствия, в период с 4 по 5 февраля 2020 года обвиняемый организовал подготовку и подписание решения Думы Нижнезаимского муниципального образования об установлении ему ежемесячного денежного вознаграждения и поощрения, которое Думой не принималось. В результате фигурант дела получил более 28 тысяч рублей сверх заработной платы.
Уголовное дело возбуждено по материалам ОБЭПиПК ОМВД России по Тайшетскому району.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело передано в суд
Отправлено более 250 тонн овощей
В Улан-Удэ сегодня до +25 градусов
Мастера республики сделают творческие подношения духовному учителю
Помимо местных групп, приедут коллективы из Томска, Красноярска и Улан-Удэ
На братской могиле у села Смоленка пройдёт традиционный митинг памяти
Она расположена на расстоянии 100 км от ближайшего населённого пункта
Так в Прибайкальском нацпарке определяют оптимальную рекреационную нагрузку
Специалисты МТО ВВО проведут масштабные учения по обеспечению войск
«Визитная карточка» улуса Булум преобразилась силами сельчан
Объезд будет открыт через посёлок Селенгинск
В нём приняли участие люди старшего поколения из 14 соцучреждений республики
Рыжие поросята родились в одном из хозяйств Шелопугинского района
В ДФО победителем был признан музей школы №65 в Улан-Удэ, второе место – у школы-интерната села Шимки
Финансирование будет вестись до 2023 года