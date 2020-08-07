Бывший чиновник в Иркутской области обвиняется в служебном подлоге



По версии следствия, в период с 4 по 5 февраля 2020 года обвиняемый организовал подготовку и подписание решения Думы Нижнезаимского муниципального образования об установлении ему ежемесячного денежного вознаграждения и поощрения, которое Думой не принималось. В результате фигурант дела получил более 28 тысяч рублей сверх заработной платы.



Уголовное дело возбуждено по материалам ОБЭПиПК ОМВД России по Тайшетскому району.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Нижнезаимского муниципального образования. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.