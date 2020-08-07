В Улан-Удэ сегодня до +25 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 августа по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +23+28, местами +17+22 градусов.
В Улан-Удэ днём дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23+25.
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
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Общество, 07.08.2020
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