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В Бурятии сохранится неустойчивая погода

В Бурятии сохранится неустойчивая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ сегодня до +25 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 августа по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +23+28, местами +17+22 градусов.

В Улан-Удэ днём дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23+25.
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