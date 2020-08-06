Сквер в Иркутске назвали «Молния»

Общество, Фото: администрация Иркутска

Недавно сквер благоустроили



В районе дома № 28 на улице Помяловского в Иркутске завершили благоустройство сквера «Молния». Работы выполнены в рамках программы «Народные инициативы», сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



– Сквер стал связующим звеном между пешеходными маршрутами и местом для отдыха горожан. Здесь выполнено мощение плиткой пешеходных дорожек, озеленение, необычным образом оформлены газоны и клумбы, установлены световые опоры, лавочки и урны. В разработке дизайн-проекта активное участие принимали жители, которые дали название скверу – по аналогии с детским клубом, расположенным рядом, – рассказал глава Свердловского округа Антон Медко.



«Народные инициативы» реализуются в Иркутске с 2016 года. В его рамках выполняются проекты, за которые проголосовали большинство горожан.

